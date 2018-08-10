Выявлен главный механизм старения

Ученые Ланкастерского университета, Университетского колледжа Лондона и Колледжа Квин Мэри выяснили, что старение у круглых червей происходит из-за работы нежелательных генов, а не из-за износа организма. Исследователи считают, что такой же механизм присутствует у людей. Об этом сообщает издание EurekAlert!.

По словам специалистов, биологические процессы, которые являются нормой для молодого развивающегося организма, продолжают протекать в более позднем возрасте, нарушая гомеостаз организма. В результате возникают такие заболевания как деменция, рак, нарушения сердечно-сосудистой системы и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ученые проанализировали признаки старения у нематод Caenorhabditis elegans, лабораторные штаммы которого живут 2-3 недели. Оказалось, что одну из основных ролей играют гены, которые кодируют белки, участвующие в процессе аутофагии, когда клетка перерабатывает свои собственные компоненты. Оказалось, что в позднем возрасте аутофагия вызывает серьезное ухудшение состояния кишечника и приводит к смерти.

Подобные процессы, когда программа развития превращается во вредные «квази-программы», наблюдаются и у людей. Так, у женщин процесс вымывания кальция из костей, предназначенный для образования молока для грудного вскармливания, может привести к негативным последствиям после менопаузы, включая остеопороз, остеоартрит и кальцинирование кровеносных сосудов.

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