Найден способ лечения самого опасного рака груди

Ученые Института изучения старения имени Лейбница идентифицировали белок TRPS1, который активен в тканях трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из наиболее агрессивных форм злокачественных опухолей. Это соединение является потенциальной мишенью для новых эффективных препаратов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Рак молочной железы — наиболее опасный тип злокачественных опухолей у женщин, из-за которого в мире ежегодно умирает 521 тысяча человек. Существует три разновидности этого заболевания: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак. Последний, составляющий 15 процентов от всех случаев рака груди, является наиболее трудным для лечения.

Известно, что сигнальный путь Hippo играет важную роль в регенерации тканей, но также способствует появлению раковых клеток. Одним из компонентов этого пути является белок YAP, контролирующий размер органов. Однако ряд специалистов продемонстрировали, что активация YAP в некоторых случаях, наоборот, улучшает выживаемость пациентов. Причины этого явления до сих оставались неизвестными.

В новой работе ученые показали, что белок TRPS1 является антагонистом YAP и подавляет активность некоторых компонентов пути Hippo в клетках рака. Если содержание TRPS1 в тканях увеличивается, то выживаемость больных значительно снижается. Он же уменьшает количество иммунных клеток, способных бороться с патологией.

В будущем ученые планируют проверить, смогут ли препараты, нацеленные на TRPS1, затормозить рост трижды негативного рака и сделать его более уязвимым для лечения.

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