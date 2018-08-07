Создан действенный препарат против старения

Ученые Эксетерского университета разработали соединения, которые тормозят старение клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе экспериментов исследователи использовали эндотелиальные клетки для тестирования веществ, нацеленных на специфические факторы сплайсинга — процесс вырезания нуклеотидных последовательностей (интронов) из молекулы РНК и сшивание оставшихся (экзонов), в результате чего происходит созревание молекулы. Таким образом, интроны не несут информации об аминокислотной последовательности полипептида (белка). Иногда происходит альтернативный сплайсинг, когда вырезаются экзоны или остаются интроны, в результате чего один и тот же ген может кодировать разные полипептиды.

Хотя факторы сплайсинга контролируют альтернативный сплайсинг, подавляя или активируя механизм, возможны нарушения, приводящие к развитию рака и других заболеваний. Кроме того, показана роль неправильного альтернативного сплайсинга в старении клеток.

Ученые оценили, как препараты AP39, AP123 и RT01, которые доставляли сероводород в митохондрии эндотелиальных клеток, влияли на работу факторов сплайсинга, деление клеток, апоптоз (программируемую клеточную гибель), репликацию ДНК и другие процессы. Оказалось, что соединения, являющиеся дополнительным источником энергии для митохондрий, активировали факторы SRSF2 и HNRNPD, а признаки старения клеток становились менее выраженными.

Также исследователи продемонстрировали, что, если заблокировать работу SRSF2 и HNRNPD, то старение клеток ускорялось на 25 процентов.

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