В короткой рабочей неделе разглядели угрозу национального запоя

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал предложение Федерации независимых профсоюзов России о введении четырехдневной рабочей недели вредным для здоровья населения. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он предположил, что три выходных люди будут использовать для пьянства.

По его словам, даже два дня ложатся на здоровье россиян «тяжким бременем», потому что «пьем мы еще много». «А тут счастье подвалит — со второй половины четверга можно, так сказать, повышать этилен в крови до запредельных уровней, понимая, что у тебя впереди пятница-суббота», — объяснил Онищенко свою позицию.

Специалист подчеркнул, что людям сначала надо предоставить досуг, дать им возможность дешевого отдыха с семьей и «воспитать их в этом направлении».

Одновременно Онищенко усомнился, что в России сейчас есть «супертехнологии», способные заменить человеческий труд в таких объемах без ущерба для экономики.

С инициативой сократить рабочую неделю в России до четырех дней без снижения зарплат ранее 13 августа выступила Федерация независимых профсоюзов. Среди прочего, она напомнила про слова премьер-министра Дмитрий Медведева, который в июне сослался на опыт Генри Форда, сто лет назад сократившего рабочую неделю с 48 до 40 часов и получившего рост производительности труда.

Предложение профсоюзов прокомментировали в министерстве труда, предложив вынести вопрос на обсуждение с участием работодателей. Как объяснили в пресс-службе ведомства, законом установлена только максимальная продолжительность рабочей недели в 40 часов, а нижней границы не существует. В Госдуме пообещали при необходимости включиться в обсуждение. Первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев не исключил, что такая дискуссия начнется уже в сентябре. В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский назвал идею «хорошей мечтой на очень отдаленное будущее».

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