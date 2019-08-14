Врачи предупредили об опасностях четырехдневной рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95 процентов людей будут посвящать себя безделью», — заверила врач-терапевт Елена Тихомирова. По ее словам, это приведет к тому, что россияне начнут стремительно набирать вес.

Врач-психиатр Лев Пережогин заявил, что сокращение рабочей недели может по-разному повлиять на людей — в зависимости от уровня удовлетворенности работой и качества отношений в семье. Так, россияне, которые занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, позитивно воспримут изменения.

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В то же время те, кто работает на низкооплачиваемыех должностях, останутся недовольны, так как их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества. Однако Тихомирова предупреждает, что и удовлетворенные работой граждане рискуют заработать больше фобий и неврозов из-за опасений, что «что-то не так».

Перегожин добавил, что для россиян, у которых хорошие отношения в семье, дополнительный выходной окажется полезным. Но для тех, кто несчастлив в семье, еще один нерабочий день приведет к раздражению.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения. По его словам, даже два дня ложатся на здоровье россиян «тяжким бременем», потому что «пьем мы еще много».

С инициативой сократить рабочую неделю в России до четырех дней без снижения зарплат 13 августа выступила Федерация независимых профсоюзов. Среди прочего, она напомнила про слова премьер-министра Дмитрий Медведева, который в июне сослался на опыт Генри Форда, сто лет назад сократившего рабочую неделю с 48 до 40 часов и получившего рост производительности труда.

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