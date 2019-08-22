Жириновский рассказал о перекосах в вопросах частной собственности

В России существует перекос в вопросах частной собственности, который мешает как государству в целом, так и конкретным гражданам осуществлять свои права. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя стихийную застройку внутри дачных участков под Москвой. Самовольное возведение постройки вплотную с границей одного участка может привести к тому, что на соседнем ничего построить будет уже невозможно из-за правил пожарной безопасности, обратил внимание на проблему политик.

«Вы начинаете ставить проблемы — частная собственность, что хотят, то и делают. Видите, это у нас перекос теперь в сторону частной собственности», — считает лидер ЛДПР. Сосед по дачному участку Владимира Жириновского попросил его помочь подключить газ. «В Мособлгаз я направил письмо, дали им стояк целый, мощный газопровод и от них кто-то еще может подключаться», — рассказывает Владимир Жириновский.

Однако когда сам политик захотел подключиться к этому газопроводу, то его сосед запретил это делать на основании положений о частной собственности. Вышестоящие инстанции поддержали позицию несговорчивого соседа и предложили Владимиру Жириновскому протянуть за свой счет новый газопровод от основной ветки, который оказался значительно длиннее, чем если бы он просто врезался в газопровод соседа.

«Там, где газ и электричество, все государственные службы должны иметь право подключать других потребителей. С какой стати мы должны просить разрешение у частного собственника? А если магистральный газ проходит по территории соседнего участка или электрокабель и другим соседям надо подключение, то здесь решение должна принимать только власть и давать указание Мособлгазу или Электроснабу. Вот такие порядки установили, что частная собственность, что хотят, то и делают, а вы страдаете», — заключил руководитель ЛДПР.

