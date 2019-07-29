Жириновский выступил за повсеместные выборы по партийным спискам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за повсеместное применение системы выборов по партийным спискам, а не по одномандатным округам, а также за использование только электронных урн. Такое заявление глава партии сделал на пресс-конференции в штабе ЛДПР.

«Программа наших кандидатов — мы все выступаем за развитие партийной демократии. Москва единственный субъект РФ, где только одномандатные округа. Здесь мы теряем голоса тех избирателей, которые голосовали за второго, третьего, четвертого, пятого», — сказал Жириновский. «Допустим, победитель получил 30 процентов голосов, все остальные меньше, а 70 процентов голосов — получается, теряются. Когда партийные списки — там больше голосов забирают все партии», — отметил лидер ЛДПР. «Идеальный вариант, мы на это надеемся, чтобы полностью перейти на цифру в демократии», — подчеркнул он.

«Сегодня у нас три округа, где будет голосование по новой схеме — электронное. Мы всегда выступали за то, чтобы на участках были только электронные урны. И уверены, что ближайшие десять лет по всей стране мы перейдем только на партийные списки — никакие одномандатные округа», — высказал надежду Жириновский.

«В Москве еще нет проблемы, а дальше от Москвы — это сепаратизм, особенно если национальный регион. Это местничество. Это спайка — 3-4 депутата ГД, местный парламент — они все местные — полиция, прокурор, следователи, местные предприниматели. И получается очень нездоровая обстановка. Мы видим это на примере областей, когда всю администрацию сажают, как в республике Коми», — отметил глава партии.