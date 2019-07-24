Жириновский осудил попытку Минпромторга вывести пиво из категории алкоголя

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал инициативу Минпромторга, предлагающего не считать пиво алкогольной продукцией. Об этом политик заявил в ходе заседания Государственной Думы.

Позиция ЛДПР в этом вопросе жесткая, подчеркнул Владимир Жириновский. «Пиво — это такой же алкоголь, как водка. Надо приравнять эти вещи к наркотикам, а не навязывать людям спиртное», — отметил лидер ЛДПР.

«Минпромторг хочет добиться, чтобы пиво не считалось алкоголем. Вот как с грамотностью у этих людей? Все, что делает человека пьяным — это алкоголь. Выпейте две кружки пива, вы будете пьяными. И пиво провоцирует многих дальше пить, употреблять вино или водку. Это же фактически как легкий наркотик», — объяснил Жириновский. «И так уже реклама пива день и ночь по всем каналам крутится. А теперь хотят сделать так, чтобы его и продавать везде можно было, поскольку, по мнению Минпромторга, якобы пиво не алкоголь. Это как с курительными комнатами. Сначала их разрешат в аэропортах, потом разрешат курить везде, нанося тем самым большой вред здоровью наших граждан», — подчеркнул политик.

20 июля, стало известно о предложении Минпромторга перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего алкоголя. Предложение якобы содержится в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Пиво и другие напитки с содержанием спирта более 0,5 процента (за исключением кефира и кваса) уравняли с остальными алкогольными напитками в 2012 году. С 2013-го его нельзя продавать в ларьках, с 2017 года начал действовать запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.

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