В предложении перестать считать пиво алкоголем нашли ненависть к россиянам

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал мерзавцами авторов идеи смягчить ограничения на продажу пива и заявил о желании подать на них в суд за «ненависть» к населению страны. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», — заявил Онищенко. Он назвал предложение перестать считать пиво алкогольным напитком «циничным», «провокационным» и «беспринципным».

«Президент говорит, что главная цель — это повышение уровня здоровья людей. Предложение Минпромторга цинично и идет вразрез с этим», — сказал бывший главный санитарный врач.

Ранее в субботу, 20 июля, стало известно о предложении Минпромторга перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего алкоголя. Предложение якобы содержится в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Пиво и другие напитки с содержанием спирта более 0,5 процента (за исключением кефира и кваса) уравняли с остальными алкогольными напитками в 2012 году. С 2013-го его нельзя продавать в ларьках, с 2017 года начал действовать запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.

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