Россияне променяли водку на пиво

В первом полугодии 2019-го по сравнению с тем же периодом прошлого года розничные продажи водки в России снизились на 0,3 процента, до 34,3 миллиона декалитров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Национального союза защиты прав потребителей. По сравнению с июнем 2018-го продажи водки уменьшились на 1,9 процента.

При этом объем розничных продаж слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9 процентов) за первое полугодие текущего кода возрос почти на четверть (24,1 процента) и составил 2,7 миллиона декалитров.

Материалы по теме Залили глаза О поражении производителей в войне за легальный рынок алкоголя

В общей сложности объем розничной продажи алкоголя (без учета пива и изготовленных на его основе напитков) с начала года увеличился на 1,5 процента, достигнув 99,8 миллиона декалитров. В июне было продано 16,6 миллиона декалитров.

В июне исследовательская компания Nielsen заключила, что в России растут продажи водки в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра. На этот сегмент приходится 23 процента всего рынка. Его участники констатировали, что покупатели вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!