Россияне перешли на чекушки

Россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Издание ссылается на данные исследовательской компании Nielsen. Согласно им, в России продолжают расти продажи водки только объемом меньше 0,5 литра. На этот сегмент приходится доля в 23 процента всего рынка.

В период с апреля 2018 года по март 2019-го продажи в таре объемом 0,1 и 0,25 литра выросли на пять процентов в натуральном выражении и на четыре процента в денежном. Такая тенденция наблюдается два года подряд и объясняется ценовой доступностью малой тары для потребителей.

Опрошенные участники рынка также добавили, что популярность тары малых объемов растет в сегменте не только водки, но и коньяка. Покупатели, по их словам, вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!