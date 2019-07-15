В России задумали установить минимальные цены на весь алкоголь

Российский Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, включая вино и пиво. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

По его словам, соответствующий запрос планируют отправить в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) в июле.

«Потом рассмотрение на пять стран (кроме России в комиссию входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан — прим. "Ленты.ру"), это длинный процесс согласования, подписания на межправсовете», — сказал Сазанов, уточнив, что это отодвинет возможность установки МРЦ на год. То же относится к установлению МРЦ на вино и пиво.

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С инициативой установить минимальные цены на вино и пиво в марте 2019 года выступили представители Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. За пол-литра пива предлагали платить минимум 35 рублей. В союзе полагают, что это поможет поднять качество продукции и убрать фальсификаты из продажи.

В настоящее время в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).

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