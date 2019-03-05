Пиву в России захотели установить минимальную цену

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Министерство финансов России с предложением установить минимальную цену на пиво. Об этом «Известиям» сообщил представитель организации.

Минимальную цену на пиво предлагается установить в районе 35 рублей за 0,5 литра. По мнению инициаторов, это поможет поднять качество продукции и убрать фальсификаты из продажи. Там отметили, что десять процентов напитка на рынке приходится на низкокачественный и нелегальный товар.

В Минфине заявили, что готовы поддержать идею. Однако, по мнению заместителя главы ведомства Ильи Трунина, вводить минимальную цену имеет смысл только для ограничения доступности алкогольного напитка.

Вопрос введения минимальной розничной цены на пиво планировали обсудить с Минфином еще в сентябре 2018 года. Тогда инициатором выступило Росалкогольрегулирование.

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