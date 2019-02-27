В России станет меньше пива

Некоторые сорта пива в России могут сменить статус и быть признаны пивными напитками, пишет РБК со ссылкой на письмо начальника сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислава Спирина.

Чиновник предлагает внести изменения в два действующих ГОСТа: один регулирует общие технические условия при производстве пива, другой — при изготовлении пивных напитков.

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Инициатором пересмотра стандартов выступило правительство. Причина — в участившихся случаях фальсификации пива и его подмены пивными напитками.

Планируется, что новые положения в ГОСТах позволят более достоверно классифицировать пивоваренную продукцию и отделить пиво от пивных напитков.

По действующим правилам, пивом может считаться напиток, 80 процентов сырья в котором составляет солод. На более дешевые ингредиенты может приходиться не больше 20 процентов. В прошлом году «Роскачество» провело проверку 40 марок светлого фильтрованного пива и затруднилось классифицировать пять из них.

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