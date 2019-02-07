Россияне после долгого перерыва снова полюбили пиво

Продажи пива в России в 2018 году выросли на три процента после 11 лет снижения, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные пивоваренной компании Carlsberg (владеет в России компанией «Балтика»).

Carlsberg называет в качестве главных причин роста два фактора: прошедший в России чемпионат мира по футболу, на время которого был снят запрет на продажу пива на стадионах, и теплое лето. Также свою роль сыграл так называемый эффект низкой базы: в 2017 году продажи пива снизились из-за холодного лета и запрета на производство и продажу в пластиковой таре.

Рост подтверждает также исследование маркетинговой компании Nielsen, выдержки из которого приводит газета. Согласно ему, продажи пива выросли на 7,5 процента в городской и сельской местности. Издание не уточняет конкретные цифры по объемам продаж.

Данные Росалкогольрегулирования говорят о росте не только продаж, но и производства — на 2,5 процента до 774,7 декалитра.

Пивовары не дают прогнозов о дальнейшем росте. По их мнению, будущие показатели будут зависеть от множества факторов, в том числе государственного регулирования (возможного повышения акцизов, запрета рекламы), демографических показателей. За последние десять лет продажи в России сократились почти на треть.

В конце января Национальный союз защиты прав потребителей сообщил о снижении розничных продаж пива в 2018 году на 0,2 процента — до 722,2 декалитра.

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