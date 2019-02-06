Посетителям российских «Макдоналдсов» пообещали пиво

Пиво может в скором будущем появиться в меню некоторых российских ресторанов сети «Макдоналдс». Об этом рассказал глава российского филиала компании Мак Карена, которого цитирует ТАСС.

«Мы открыты к новым идеям и, если мы увидим интерес у потребителей [к пиву] — в каких-то отдельных предприятиях или регионах, мы не исключаем, что в будущем можем ввести пиво в меню этих предприятий», — сказал Карена.

По его словам, в настоящий момент в меню сети нет алкогольных напитков, потому что посетители воспринимают рестораны «Макдоналдс» как место для семейного отдыха.

Пиво имеется в ассортименте некоторых других сетей ресторанов быстрого питания, например, «Бургер Кинга».

Ранее стало известно, что к концу 2019 года «Макдоналдс» планирует внедрить во всех своих российских ресторанах официантов, которые будут обслуживать посетителей за столами и заменят нынешнюю систему самообслуживания.

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