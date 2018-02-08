«Макдоналдс» предложит гамбургер с бриллиантами

Сеть предприятий быстрого питания «Макдоналдс» выпустила в Дню святого Валентина кольцо из золота с бриллиантами и сапфирами в форме гамбургера «Биг Мак», сообщает Fashion Network.

Цена украшения под названием Bling Mac из желтого золота составляет 12,5 тысячи долларов. Поверхность «котлеты» выложена коньячными бриллиантами, зерна кунжута имитируют бесцветные бриллианты, салат, кетчуп и сыр изображают цветные сапфиры. Представители «Макдоналдс» предложили подарить кольцо девушке на помолвку в одном из своих заведений.

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В феврале 2018 года итальянская компания Buccellati представила в новом московском бутике коллекцию помолвочных колец Romanza. В коллекцию вошли модели, названные по именам литературных и мифологических героинь: Беатриче («Божественная комедия» Данте), Титании («Сон в летнюю ночь» Шекспира), Антиопы (царицы амазонок из древнегреческого мифа), Гиневры (жены легендарного короля Артура), Изольды (главной героини рыцарского романа XII века «Тристан и Изольда») и других. Кольца выполнены из белого золота с бриллиантами в характерной для Buccellati технике с гравировкой и чеканкой.

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