Помолвочные кольца назвали в честь героинь Шекспира и Данте

Итальянская компания Buccellati представила в новом московском бутике коллекцию помолвочных колец Romanza, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

В коллекцию вошли модели, названные по именам литературных и мифологических героинь: Беатриче («Божественная комедия» Данте), Титании («Сон в летнюю ночь» Шекспира), Антиопы (царицы амазонок из древнегреческого мифа), Гиневры (жены легендарного короля Артура), Изольды (главной героини рыцарского романа XII века «Тристан и Изольда»). Кольца выполнены из белого золота с бриллиантами в характерной для Buccellati технике с гравировкой и чеканкой.

Кольцо Titania Фото: Buccellati 1 /6

Коллекцию на открытии бутика в ГУМе лично представил президент дома Buccellati Андреа Буччеллати.

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В январе 2018 года во время Недели высокой моды в Париже модный дом Dior представил линию haute joaillerie под названием Dior à Versailles, Pièces Secrètes («Диор в Версале: Тайные комнаты»). В коллекцию высокого ювелирного искусства, дизайн которой разработала директор ювелирных коллекций дома Dior Виктуар де Кастеллан, вошли 36 украшений (22 кольца, четыре пары серег, девять колье и браслет). Это третья и последняя по счету часть большой коллекции-триптиха, навеянной Версалем — бывшей резиденцией французских королей. Тема Dior à Versailles, Pièces Secrètes — секреты и дворцовые тайны.

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