Французы создали украшения с бриллиантовыми львами

Французская компания Chanel во время Недели высокой моды в Париже представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 30 января.
В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами.
Всего в линии 53 предмета. Создатели украшений вдохновлялись фигурами львов из дерева, мрамора и бронзы из парижской квартиры Габриэль Шанель на рю Камбон, 31. Ранее лев уже становился темой высокой ювелирной коллекции Chanel: в 2013 году была выпущена линия Sous le signe du Lion («Под знаком льва»), посвященная геральдическому символу Венеции — льву святого Марка — и знаку зодиака, под которым родилась Габриэль Шанель.
Осенью 2017 года компания Chanel выпустила первую капсульную коллекцию Inspiration Russe, созданную специально для России. Украшения навеяны русской темой — от византийского до народного искусства, от стиля барокко до супрематизма и конструктивизма. Предметы коллекции названы в честь русских мужчин, которых знала Коко Шанель. Барочные браслет и кольцо Sergueï с цветными драгоценными камнями-кабошонами и жемчугом посвящены Сергею Дягилеву, создателю «Русских балетов», которым покровительствовала Габриэль Шанель.