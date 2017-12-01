Chanel выпустила посвященные русским мужчинам украшения

Компания Chanel выпустила первую капсульную коллекцию Inspiration Russe, созданную специально для России. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 1 декабря.

Украшения навеяны русской темой — от византийского до народного искусства, от стиля барокко до супрематизма и конструктивизма. Предметы коллекции названы в честь русских мужчин, которых знала Коко Шанель. Кольцо и браслет из желтого золота с бриллиантами Dimitri — в честь великого князя Дмитрия Павловича Романова, одного из ее возлюбленных.

Кольцо Sergueï Фото: Chanel 1 /5

Конструктивистский сет Igor с бриллиантами и рубинами — в честь композитора-авангардиста Игоря Стравинского, который по приглашению Шанель жил на ее вилле Bel Respiro, где написал пьесы для фортепиано «Пять пальцев» и подарил модельеру русскую икону, которую она всю жизнь хранила в своей комнате.

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Барочные браслет и кольцо Sergueï с цветными драгоценными камнями-кабошонами и жемчугом посвящены Сергею Дягилеву, создателю «Русских балетов», которым покровительствовала Габриэль Шанель. Браслет-кафф Vaslav в стилизованном восточном духе — с элементами, похожими на увенчанную жемчужиной чалму — назван в честь Вацлава Нижинского, танцовщика и хореографа польского происхождения, звезды «Русских балетов».

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Кира Найтли, посланница Chanel Fine Jewelry, снялась в очередном мини-фильме, посвященном новинкам в коллекции украшений Coco Crush — кольцам и браслетам с поверхностью, имитирующей фирменную простежку сумок Chanel.