Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами

В Дубае на продажу выставили туфли-лодочки с бриллиантами. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что туфли ручной работы инкрустированы белыми бриллиантами общим весом 54 карата и белыми сапфирами общим весом более 416 карат. Также подошва и каблуки пары покрыты золотом и платиной. Первые в мире туфли с таким количеством драгоценных камней входят в коллекцию Royal местного дизайнера Jada Dubai.

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На создание пары команда ювелиров потратила более года. На это их вдохновила принцесса Диана и Грейс Келли. Купить лодочки можно за 215 тысяч фунтов (300 тысяч долларов).

Ранее дизайнер уже создавал женскую обувь, инкрустированную бриллиантами. Особую популярность среди почитателей модельера обрели красные босоножки на шпильках, украшенных драгоценными камнями общим весом 24 карата. Ремешок с замком крепился на лодыжке и был выполнен в виде короны из рубинов и бриллиантов весом 180 карат.

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