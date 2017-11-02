Российский бренд предложил украсить женские ноги золотом и серебром

Российская компания-производитель женской обуви и аксессуаров «Эконика» показала новую линию из коллаборации с экспертом моды Эвелиной Хромченко Evelina Khromtchenko х Ekonika, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В коллекцию вошли туфли-лодочки на 10,5-сантиметровом каблуке, балетки с бантами из сутажной ленты и с ремешком «мэри-джейн», ботильоны на шпильке, сандалии на каблуке и платформе, а также сумки-конверты и клатчи с замочком в виде очков. Верх некоторых моделей выполнен из итальянской кожи с выделкой под состаренное золото либо серебро, другие туфли и сумки сделаны из глиттера. В линейке также имеются палантины и броши в виде рождественских звезд и комет. Такие же звезды из галуна украшают некоторые сумки-конверты.

Фото: «Эконика» 1 /7

«Эконика» — российский бренд обуви и аксессуаров, входит в группу компаний «Новард». В августе 2017 года бренд представил осенне-зимнюю коллекцию обуви в линии Мама&Дочка. Дизайн навеян иллюстрациями к русским народным сказкам «Царевна-Лягушка», «Морозко» и другим, а также к «Сказке о царе Салтане» Пушкина.