«Эконика» прилепила на обувь лягушек и лебедей

Марка «Эконика» представила новую коллекцию обуви — Мама&Дочка. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 31 августа.

Источником вдохновения для ее создания для дизайнеров стали иллюстрации к русским народным сказкам: «Царевне Лягушке», «Царевне Лебедю», «Морозко» и другим. Цветовая гамма коллекции отвечает актуальным трендам сезона: обувь выполнена в зеленом, пудрово-розовом, черном и сером тонах.

Фото: пресс-служба «Эконика» 1 /5

В коллекцию вошли слипоны со съемными наклейками, на которых изображены лягушки, лебеди и золотые короны. По словам представителей марки, декоративные липучки пожно менять под настроение.

Еще одна новинка в коллекции — балетки из кожи и велюра, украшенные бантами с подвесками в виде снежинок, и высокие сникерсы с помпонами из меха, имитирующие лебединое оперенье. Кроме того, дизайнеры показали валенки в их современном воплощении: в линейку добавили угги и «дутики». На стельках обуви есть надпись: «В некотором царстве, в некотором государстве».

«Эконика» — российский бренд обуви и аксессуаров, входит в группу компаний «Новард».