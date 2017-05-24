Эвелина Хромченко предложила носить осенью бархатные лодочки

Эксперт моды Эвелина Хромченко представила новую капсульную коллекцию обуви и аксессуаров для марки «Эконика», сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 24 мая.

В линейке Evelina Khromtchenko & Ekonika сезона осень-зима 2017-2018, темой которой стала «Модная командировка», представлены туфли-лодочки из кожи, замши либо бархата, слипоны, сапоги и ботильоны, а также платки. Основные цвета коллекции — черный, оттенок бургундского, темно-зеленый, красный. Кроме того, использован графический принт, разработанный Эвелиной Хромченко специально для ее капсульных коллекций для бренда «Эконика». Впервые в своей истории бренд представил багаж: чемодан и нессесеры для путешествий. Линия появится в продаже в конце лета.

Фото: пресс-служба «Эконика» 1 /3

Коллекцию представили в неоготическом особняке Зинаиды Морозовой. Гостями вечера стали общественные деятели Ирина Хакамада и Марианна Максимовская, дизайнеры Алиса и Юлия Рубан, Виктория Андреянова, Катя Добрякова, Дмитрий Логинов, художники Павел Каплевич и Димитрий Семаков, телеведущие Аврора, Ирена Понарошку, Юлия Барановская, Фекла Толстая, историк моды Александр Васильев, галерист Полина Аскери и другие.

Эвелина Хромченко — российский журналист и эксперт моды. С 1998 года в течение 13 лет занимала пост главного редактора и креативного директора русской версии журнала L'Officiel. В 2009 году выпустила книгу Russian Style в издательстве Assouline.