Алла Пугачева показала новую коллекцию зимней обуви

Российская певица Алла Пугачева показала свою очередную совместную коллекцию обуви с маркой «Эконика», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В линейке Alla Pugachova сезона осень-зима 2017-2018 представлена женская зимняя и классическая обувь (туфли на каблуке с орнаментальным рельефом, сникеры с меховой отделкой, лоферы с принтом), а также аксессуары.

Презентация прошла в отеле Four Seasons Hotel Moscow. Кроме Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина на мероприятии присутствовали дизайнер Алена Ахмадуллина и модный эксперт Эвелина Хромченко, сотрудничающие с брендом «Эконика», а также политик Ирина Хакамада, телеведущая Елена Летучая, дизайнеры Андрей Бартенев, Константин Гайдай и Дмитрий Логинов, радиоведущая Рита Митрофанова, светская дама Лаура Джугелия и другие знаменитости.

Эвелина Хромченко и Андрей Бартенев на презентации Alla Pugachova Фото: пресс-служба «Эконика» 1 /6

Алла Пугачева — советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России и нескольких музыкальных премий, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.