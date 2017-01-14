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Российская компания выпустила слипоны с подогревом

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Российская компания «Эконика» выпустила женские слипоны с подогревом. Модель из натуральной кожи предлагается в базовом черном цвете, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в субботу, 14 января.

Стельки из инновационного материала Ortholite, обеспечивающего вентиляцию, и композитного углеволокна с высокой энергоэффективностью нагреваются по команде из приложения Mi time через Bluetooth, которое можно скачать с помощью QR кода в инструкции или на сайте производителя.

В сезоне осень-зима 2016-2017 была предложена и одежда с подогревом: куртка от китайского бренда Heacket.

«Эконика» — российский бренд обуви и аксессуаров, входит в группу компаний «Новард». Летом 2015 года марка выпустила первую капсульную коллекцию с модельером Аленой Ахмадуллиной, а в сезоне осень-зима 2016-2017 вышла лимитированная линия марки с экспертом моды Эвелиной Хромченко Evelina Khromtchenko & Ekonika.

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