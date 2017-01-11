Любителям долгих прогулок предложили куртку с подогревом

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Для любителей долгих прогулок создали куртку с подогревом, сообщает Highsnobiety. Авторы идеи — дизайнеры из китайской компании Heacket.

В одежду встроены три нагревательных элемента: один на спине и два на животе. Модель не такая громоздкая, как обычные зимние куртки, и напоминает ветровку. Кроме того, отмечает издание, куртка создана из водонепроницаемого материала, что обеспечивает безопасную стирку.

Пока что проект находится в стадии разработки, в будущем куртки Heacket могут быть поставлены на массовое производство.