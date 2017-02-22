Российские обувщики продемонстрировали женственность на Санторини

Российская компания «Эконика» представила новую коллекцию обуви и аксессуаров на весенне-летний сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Источником вдохновения для дизайнеров послужила женственность, элегантность и природная красота.

В отделке обуви и аксессуаров использованы изображения солнца, звезд и луны, капли воды и силуэты редких птиц в фурнитуре. Съемки лукбука проходили на греческом острове Санторини.

Фото: «Эконика» 1 /4

«Эконика» — российский бренд обуви и аксессуаров, входит в группу компаний «Новард».

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