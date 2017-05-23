Casadei сделал обувь для «счастливого лета»

Итальянская фирма Casadei выпустила новую коллекцию обуви на весенне-летний сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Линейка получила название Happy Summer. В нее вошли босоножки на танкетке и высоком каблуке, а также летние модели на плоском ходу — эcпадрильи и шлепки. Модели выполнены в сочных цветах: тибестком оранжевом, китайском синем и цвете фукции.

Фото: Happy Summer 1 /2

При создании обуви дизайнеры сделали акцент на необычных сочетаниях тканей: замшевых деталей, плетеных вставок и бахромы. Обувь уже появилась в продаже и представлена в фирменных бутиках бренда.

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.