Россиянам разрисуют кеды Dolce & Gabbana в стиле граффити

В российских модных универмагах — московском ЦУМ и петербургском ДЛТ — будут работать корнеры по ручной персонализации кроссовок Dolce & Gabbana Sneakers Pop Up, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В корнерах покупатели смогут за дополнительную плату заказать персонализацию купленных в универмагах кроссовок и футболок Dolce & Gabbana: их разрисуют цветными узорами и символами в стилистике граффити, наклеят выбранные клиентом рельефные текстильные патчи или красочные строчки-девизы.

Корнер в ЦУМе открылся 1 ноября, в ДЛТ открытие пройдет 4 ноября. Персонализировать обувь и футболки в Sneakers Pop Up можно будет до 22 ноября.

Фото: ЦУМ

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период. Здание «Мюр и Мерилиз», занимаемое ЦУМом в настоящее время, построено в 1907 году по проекту Романа Клейна.

ДЛТ — петербургский магазин формата department store, продающий товары сегментов люкс и премиум, преемник советского универмага Дом Ленинградской Торговли. Занимает историческое здание на Большой Конюшенной улице, возведенное по проекту Эрнеста Вирриха в 1908-1913 годах.