Создана одежда для патриоток Бутово

Российский дизайнер Арут Арустамян, создатель бренда Arut MSCW, представил на показе молодых модельеров в рамках Недели моды MBFW Russia свою линию Butovo, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В коллекцию вошли футболки и свитшоты с названием «Бутово» прописным кириллическим шрифтом на груди, бейсболки с этим же названием прямым крупным шрифтом, красно-черные бомберы и платья с леопардовым принтом, юбки, жакеты, платья и бомберы, полностью покрытые цветными пайетками, юбки-миди с разрезом на бедре из металлизированной эко-кожи.

Фото: Arut MSCW 1 /2

Арут Арустамян — российский дизайнер. Учился в британской школе Central Saint Martins, миланском Istituto Marangoni и в Scuola Politecnica di Design. Работал с брендами Peter Pilotto и Polimoda. В 2016 году запустил собственный независимый бренд мужской и женской одежды Arut MSCW, а также линию Butovo, названную в честь района Москвы, где вырос дизайнер. Специализируется на одежде для вечеринок и клубных сценических выступлений.