Российские дизайнеры поиздевались над моделями

Неделя моды MBFW Russia сезона весна-лето 2018 завершилась показами коллекций 19 молодых дизайнеров и художников в пространстве Музея Москвы, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Модельеры активно экспериментировали с образами и макияжем моделей, некоторые из которых выглядели весьма экстравагантно: с ярким макияжем, полностью закрашенным лицом или в масках. Бренд Milke представляли модели с дредами, с наклеенными цветными бровями, в сетчатых «чулках»-балаклавах на голове. В одежде Cloudburst — технологичных мужских анораках и толстовках — на подиум вышли мужчины с лицами, полностью или частично закрашенными черной краской. На показе бренда ПИП логотип бренда был нанесен на лица моделей, а Юлия Днепровская одела манекенщиц в платья из войлока.

Фото: MBFW Russia 1 /7

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона весна-лето 2018 прошла в октябре в Москве. Состоялись показы новых коллекций Славы Зайцева, Беллы Потемкиной и других российских дизайнеров, модельеров из Казахстана, грузинского дизайнерского дуэта Mach & Mach. Свою коллекцию «Горная жемчужина» показала дочь Рамзана Кадырова Айшат.