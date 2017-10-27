Ценности
 

Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей

Перейти в «Мою Ленту»

Грузинский дизайнерский дуэт Нины и Гванцы Мачарашвили представил на Московской неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, проходящей в выставочном зале «Манеж», коллекцию женской одежды сезона весна-лето 2018, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дизайнеры вывели на подиум манекенщиц в полупрозрачных платьях из сетки черного, белого и красного цветов и тюля с вышивкой, под которыми была видна обнаженная грудь. Кроме этих моделей, в коллекцию вошли клетчатые пальто, пиджаки с рукавами клеш, брюки с бахромой из пайеток, костюмы из лакированной кожи. Преобладающие цвета коллекции: красный, кремовый, синий, черный и фиолетовый. Одежду дополняли аксессуары: сумки кубической формы и броская обувь с меховой отделкой.

Бренд Mach & Mach основан сестрами-дизайнерами Гванцей и Ниной Мачарашвили в 2012 году. Среди клиенток бренда — певица Кэти Перри, которая выступает и снимается в клипах в одежде бренда.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов
Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды
Американцы предложили россиянкам очень сексуальное белье
Последние новости
Россияне раскупили iPhone X за три минуты
Омская воспитательница заставила ребенка драить унитазы
Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок
Загнавший хозяина в ловушку кот-сатана переполошил интернет
Актер из «Брата 2» и «Сестер» устроил дебош на борту международного рейса
Водителя автобуса заставили ответить за проехавшего на красный депутата ЛДПР
Путин запустил четыре ракеты
Ценности
Ценности00:0625 октября
Парка и джемпер Quiksilver

«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»

Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
06:32Сегодня

Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции

15:3326 октября

Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом

17:3326 октября

Dior анонсировал выпуск велосипеда

Ценности00:0711 октября

«Я бью татуировки своему отцу»

Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
06:02Сегодня

Электромобили Nissan запоют ради пешеходов

13:3526 октября

Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей

11:17Сегодня

(Malin + Goetz) предложили желающим пахнуть каннабисом с перцем

Ценности00:0324 октября

Темная сладость

Искушение и соблазн, от которого не могут отказаться ни мужчины, ни женщины
15:1226 октября

40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов

13:5626 октября

Похожую на автомобильный коврик юбку Balenciaga за 2000 евро высмеяли в сети

12:4826 октября

Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот
Путин запустил четыре ракеты
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Православные активисты подарили Поклонской букеты белых роз
Суд арестовал двух дагестанок после обещания Центра «Э» снять с них обвинения
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Францию уличили в выплате пособий боевикам ИГ
Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок
ФБР рассказало о страхах Советского Союза после убийства Кеннеди
В Шанхае умерла 14-летняя российская модель
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
Мосийчука назвали случайной жертвой взрыва в Киеве
Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу
Порошенко назвал Украину уникальной страной
Климкин увидел способы лишить Россию права вето в ООН
В Азербайджане запретят роскошные надгробия
Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Компании утратили уверенность в экономическом росте России
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Страхование киберрисков предложили сделать обязательным в России
В Китае переименовали «Макдоналдс»
Kozel объединился с «Клинским»
Все материалы
Силовые структуры
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Задержаны подозреваемые в краже часов за 50 миллионов у безработной москвички
Пострелявшего в московском отеле Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи
Члены «банды GTA» отдавали вещи и продукты жертв своим женам
Побегу разворовавшей Российскую федерацию баскетбола Аникеевой дали объяснение
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Российские военные получат новый экраноплан
Россия запустила сразу четыре баллистические ракеты
В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
Названо главное условие продления жизни
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Бывший менеджер братьев Емельяненко прокомментировал конфликт между ними
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Федор Емельяненко рассказал о втором тюремном сроке младшего брата
В матче Кубка Румынии отличился 14-летний футболист
Утвержден дизайн паспорта болельщика на чемпионат мира-2018 в России
Защитник сборной России спас ворота «Кельна» в падении
Все материалы
Культура
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
Актер из «Брата 2» и «Сестер» устроил дебош на борту международного рейса
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа
Маликов решил обратиться к Поклонской за пиаром
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
23-летний хипстер-полицейский покорил Instagram и принес страдания подписчицам
Опубликован список самых ненавистных вещей для женщин и мужчин
Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети
Сенатор Косачев удалил свой Twitter в знак протеста
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции
Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
Электромобили Nissan запоют ради пешеходов
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Десять альпинистов погибли в Монголии
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Обладателями спиннеров стала половина россиян
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Паразиты сделали пенис кенийца 90-сантиметровым
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Кен Блок анонсировал самое крутое дрифт-видео
135000-сильный автомобиль разогнался до 322 километров в час за 8 секунд
Google научит беспилотники ездить зимой
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы