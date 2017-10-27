Грузинские дизайнеры выпустили на подиум в центре Москвы полуобнаженных моделей

Грузинский дизайнерский дуэт Нины и Гванцы Мачарашвили представил на Московской неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, проходящей в выставочном зале «Манеж», коллекцию женской одежды сезона весна-лето 2018, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дизайнеры вывели на подиум манекенщиц в полупрозрачных платьях из сетки черного, белого и красного цветов и тюля с вышивкой, под которыми была видна обнаженная грудь. Кроме этих моделей, в коллекцию вошли клетчатые пальто, пиджаки с рукавами клеш, брюки с бахромой из пайеток, костюмы из лакированной кожи. Преобладающие цвета коллекции: красный, кремовый, синий, черный и фиолетовый. Одежду дополняли аксессуары: сумки кубической формы и броская обувь с меховой отделкой.

Фото: Mach & Mach 1 /3

Бренд Mach & Mach основан сестрами-дизайнерами Гванцей и Ниной Мачарашвили в 2012 году. Среди клиенток бренда — певица Кэти Перри, которая выступает и снимается в клипах в одежде бренда.