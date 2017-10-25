Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат представила свою новую коллекцию «Горная жемчужина» в медиацентре московского парка «Зарядье». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 октября.

Показ состоялся в рамках программы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В коллекцию вошли повседневные платья и свадебные наряды. В цветовой гамме преобладали пастельные и льдисто-голубые оттенки; в отделке использована ручная вышивка и эксклюзивная фурнитура. При создании коллекции Айшат Кадырова вдохновлялась природой Чечни, и в особенности озером Кезеной-Ам.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости 1 /4

Коллекция получила высокую оценку присутствовавшей публики. В частности, телеведущая Ольга Бузова поделилась впечатлениями в своем Instagram. «До сих пор под впечатлением от показа. Хочу все из твоей коллекции», — написала она.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой.

Дочь руководителя Чечни представила 1 марта в Грозном свою первую коллекцию одежды, при создании которой использовались национальные чеченские мотивы.