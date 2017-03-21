Российские дизайнеры показали новинки в Историческом музее

В финальные дни Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве прошли показы нескольких марок. Например, бренд Tsiganova провел презентацию под названием «20 оттенков красного». Она прошла в Государственном историческом музее. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Основа коллекции — вещи из натуральных тканей, объедененных узнаваемым авторским стилем, расшитых вышивкой с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, бисера, жемчуга, а также золотых и серебряных нитей.

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Другая марка — Firdaws — провела закрытый показ в Петровском путевом дворце. В коллекции были представлены струящиеся платья пастельных тонов, украшенные бисером и вышивкой.

Фото: пресс-служба MBFW Russia 1 /5

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia открылась в Москве 12 марта.