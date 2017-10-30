В парке «Зарядье» прошел показ мод с медведями и лайками

Бренд мужской, женской и детской одежды Bosco Fresh провел в парке «Зарядье» показ коллекции сезона осень-зима 2017-2018, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гостями и участниками дефиле стали певцы Филипп Киркоров и Валерий Сюткин, именитые спортсмены прошлых лет Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Александр Карелин, Алексей Немов, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка, Светлана Хоркина, актрисы Марина Зудина и Алиса Гребенщикова, певицы Алена Свиридова и Кристина Орбакайте и другие знаменитости. Профессиональные модели и звезды прошли по подиуму в сопровождении артистов в национальных костюмах народов Севера. Также «участниками» дефиле стали живые лайки и стилизованные фигуры белых медведей.

«Из коллекции в первую очередь запомнились шапки, — прокомментировала певица Кристина Орбакайте. — Мы, артисты, путешествуем много, особенно зимой. У нас сибирские гастроли, Дальний Восток, поэтому шапка — необходимый аксессуар».

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов оценил показ и место его проведения. По его мнению, «Зарядье» — «очень хорошая площадка для того, чтобы по-новому заявить о Bosco». «Бренд развивался на моих глазах, я участвовал практически во всех показах. Это очень тяжелая работа — идти в ногу со временем и даже чуть-чуть его опережать», — отметил Немов.

Фото: Bosco Fresh 1 /4

Bosco Fresh — бренд-производитель одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей в стиле casual и «спортивный шик». Принадлежит компании Bosco di Ciliegi.

Bosco di Ciliegi — компания, владеющая мультибрендовыми и монобрендовыми бутиками одежды и аксессуаров (в том числе под собственными брендами Bosco Sport и Bosco Fresh), магазинами косметики и парфюмерии Articoli by Bosco, ювелирно-часовыми салонами Sublime by Bosco, несколькими ресторанами в Москве и Сочи.