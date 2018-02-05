Французские ювелиры пригласили в тайные комнаты

Во время Недели высокой моды в Париже модный дом Dior представил линию haute joaillerie под названием Dior à Versailles, Pièces Secrètes («Диор в Версале: Тайные комнаты»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 февраля.

Коллекцию высокого ювелирного искусства, дизайн которой разработала директор ювелирных коллекций дома Dior Виктуар де Кастеллан, составили 36 украшений (22 кольца, четыре пары серег, девять колье и браслет). Это третья и последняя по счету часть большой коллекции-триптиха, навеянной Версалем — бывшей резиденцией французских королей. Тема Dior à Versailles, Pièces Secrètes — секреты и дворцовые тайны.

Фото: Dior 1 /4

«Я хотела рассказать обо всех залах, скрытых от посторонних глаз и принадлежащих только королю и королеве, — пояснила Виктуар де Кастеллан. — Мне хотелось поиграть с призраками и черепами, намекнуть, что здесь есть нечто, невидимое глазу: ты не знаешь, что именно, но ощущаешь его присутствие».

Коллекция стилизована в стиле барокко, характерном для эпохи королей Людовика XV и Людовика XVI. Большая часть украшений имеет механические подвижные части, скрытые детали и секреты: например, бриллиантовая крышка кольца из белого и желтого золота поднимается, открывая миниатюрный рубин, а грушевидный рубеллит на колье в виде канделябра скрывает череп, покрытый бриллиантами.

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Опаловое кольцо с потайным отделением словно предназначено для яда коварной отравительницы. Часто повторяется мотив гравировки в виде клевера, крестов и голубей. Асимметричные серьги — по одной для короля и королевы — декорированы стилизованными локонами из золота: в старину настоящие локоны волос носили в траурных украшениях в память об усопшем.

Летом 2017 года во время Недели высокой моды в Париже Dior показал высокую ювелирную коллекцию Dior a Versailles, Côté Jardins («Диор в Версале со стороны садов»). Коллекция, которую составили 66 предметов, навеяна регулярными парками резиденции короля Людовика XIV, разбитыми в XVII столетии ландшафтным архитектором Андре Ленотром. Кольца, колье, браслеты и серьги коллекции носят названия разных уголков и объектов парка, например «Боскет Водного театра», «Боскет колоннады», «Деревня королевы».

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