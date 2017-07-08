Dior выпустил украшения в честь версальских садов

Креативный директор ювелирного направления французского модного дома Dior Виктуар де Кастеллан представила во время Недели высокой моды в Париже новую ювелирную коллекцию Dior a Versailles, Côté Jardins («Диор в Версале со стороны садов»), сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 8 июля.

Коллекция, которую составили 66 предметов, навеяна регулярными парками резиденции короля Людовика XIV, разбитыми в XVII столетии ландшафтным архитектором Андре Ленотром. Кольца, колье, браслеты и серьги коллекции носят названия разных уголков и объектов парка, например, «Боскет Водного театра», «Боскет колоннады», «Деревня королевы». Коллекция стала своеобразным продолжением предыдущей линии Dior à Versailles, навеянной интерьерами Версальского дворца: она была выпущена в июле 2016 года. В украшениях использованы рубины, изумруды, бриллианты, шпинель, цветные сапфиры и гранаты, а также элементы, выполненные в технике глиптики (резьбы по камню).

Брошь Plaisir champêtre Фото: пресс-служба Dior 1 /7

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности. Креативным директором ювелирного подразделения дома — Dior Joaillerie — в 1998 году стала Виктуар де Кастеллан.