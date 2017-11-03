Французы из Dior предложили носить серьгу на шее

Французский модный дом Dior и креативный директор его ювелирного направления Виктуар де Кастеллан пополнили коллекцию дневных украшений из золота и бриллиантов Oui. Об этом сообщается на сайте бренда.

Теперь моносерьгу-пусету с ажурным изображением слова Oui (в переводе с французского — «Да») и с круглым бриллиантом классической огранки, можно носить на шее, прикрепив к бархатному чокеру, завязывающемуся на бант.

Фото: Dior

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стали выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности. Креативным директором ювелирного подразделения дома — Dior Joaillerie — в 1998 году назначили Виктуар де Кастеллан.

Во время Недели высокой моды в Париже в июле 2017 года Dior представил высокую ювелирную коллекцию Dior a Versailles, Côté Jardins («Диор в Версале со стороны садов»).