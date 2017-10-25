Dior выпустил уродливые кроссовки-носки за 600 евро

Christian Dior

Французский модный бренд Dior Homme выпустил новые кроссовки, выдержанные в модной в этом сезоне стилистике ugly («уродливые»). Видео о новой модели опубликовано в официальном YouTube-канале дома Christian Dior.

Модель B21 снабжена толстой подошвой спортивного типа и тканым верхом-носком. Кроссовки доступны в сочетаниях черного с красным и черного с серым, а также в полностью черном цвете. Цена — 580 евро.

Тренд ugly sneakers («уродливые кроссовки») появился ранее в этом году после выхода кроссовок Balenciaga Speed Trainer. Это люксовая спортивная обувь с трикотажным верхом в виде носка и диспропорционально тяжелой рифленой подошвой. Осенью подобную обувь выпустил итальянский дом Fendi. Схожие модели есть и в коллекциях массовых спортивных брендов — Reebok, adidas и некоторых других.