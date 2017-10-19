Японцы выпустили одежду для «поколения с промытыми мозгами»

Японская марка одежды Undercover создала новую коллекцию курток, парок и бомберов на осенне-зимний сезон. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает HypeBeast.

Юн Такахаши, дизайнер компании, создал пуховые куртки, жилеты и бомберы темных цветов, у многих из которых на задней части ворота написано Brain washed generation («Поколение с промытыми мозгами»).

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В коллекцию вошли вещи с ассиметричными формами, меховыми капюшонами и воротниками и широкими карманами.

Японский бренд Undercover является детищем Такахаши, который изначально обучался мастерству в Bunka Academy of Fashion. Юн создал Undercover в 2003. Он всегда работает с контрастами и описывает свой бренд, как «милый, но страшный, красивый, но уродливый».

В конце августа дочерняя компания марки Philipp Plein — Plein Sport — представила новую коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. В линейку вошла преимущественно одежда для занятий спортом, а также зимние модели, среди них — удлиненный пуховик с отделкой под металл.