Японец переделал знаковые вещи adidas Originals

Бренд adidas Originals выпустил новую серию коллаборации с японской маркой White Mountaineering и ее дизайнером Ёсукэ Айдзавой — adidas Originals by White Mountaineering. Об этом во вторник, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщил представитель бренда.

Дизайнер интерпретировал классические модели adidas Boston Super и Seeulater Alledo, а также предложил свою версию штанов-карго, футболок, свитшотов и головных уборов в духе эстетики стиля милитари. Главные новинки сезона — пуховик Insulated и «пилотский» бомбер Flight. Доминирующие цвета коллекции — черный, белый и темно-оливковый.

Фото: пресс-служба adidas Originals 1 /6

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

Бренд одежды для мужчин и женщин White Mountaineering основан в Японии в 2006 году дизайнером Ёсукэ Айдзавой (Yosuke Aizawa), выпускником Tama Art University. Марка выпускала совместные коллекции с компанией Barbour. Линия adidas Originals by White Mountaineering запущена в 2015 году.