Nike решил проблему межсезонья за счет инновационных технологий

Спортивная марка Nike обновила линейку Tech Pack. В ней появились вещи, которые подойдут во время переходной погоды в межсезонье. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда, в четверг, 31 августа.

При создании коллекции дизайнеры задействовали инновационные технологии и материалы: Tech Fleece, Tech Knit и Aeroloft, которые увеличивают воздухопроницаемость без ущерба сохранению тепла, защите и комфорту. Один из этих материалов — Fleece — обладает своего рода «памятью», он сохраняет форму изделия, и его не нужно гладить.

Еще один новый элемент — это двойные внутренние карманы, которые позволяют хранить вещи более надежным образом.

Фото: пресс-служба Nike 1 /10

В новую коллекцию вошли женские и мужские куртки с высокими воротниками и удлиненными рукавами, босберы и пальто. Вещи уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Линейка Tech Pack появилась в 2013 году, она сочетает в себе спортивный стиль и инновации.