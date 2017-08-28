Nike обует женщин в «цветочные» кроссовки

Спортивная марка Nike представила новинку на осенний сезон. Речь идет о модернизированной модели кроссовок Air Force. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Highsnobiety.

Верхняя часть обуви сделана из денима, а по бокам кроссовки украшены разноцветными пайетками в виде цветков роз. Ожидается, что в продаже новинка появится с 1 сентября. Цены на нее пока не названы.

Фото: Nike 1 /4

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон.

В начале августа 2017 года дизайнеры японской марки Comme des Garçons адаптировали модель Air Force 1 '07. В дополнение к шнуркам на обуви есть застежки-велькро, а главная отличительная черта — формочки для песка в виде динозавров, закрепленные на носке. Обувь представлена в трех цветах: белом, черном и желтом

