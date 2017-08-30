Plein Sport предложил утепляться «металлическими» пуховиками

Дочерняя компания марки Philipp Plein — Plein Sport — представила новую коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

В линейку вошла преимущественно одежда для занятий спортом: шорты, футболки, легинсы и комбинезоны. Также в коллекции есть зимние модели, среди них — удлиненный пузовик с отделкой под металл. Новинки будут представлены в фирменных бутиках, цены пока не объявлялись.

Фото: пресс-служба Philipp Plein 1 /5

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Под этой маркой продается мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары.

В конце августа бренд заключил двухлетний контракт с боксером Флойдом Мэйуэзером. В продаже уже появилась первая совместна коллекция. В нее вошли футболки, посвященные его 50-й победе на ринге. Соперником боксера в юбилейном поединке стал ирландец Конор Макгрегор.