Philipp Plein посвятил футболки победе Мэйуэзера

Марка Philipp Plein, основанная немецким дизайнером Филиппом Плейном, отметила начало двухлетнего сотрудничества с боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 28 августа.

Коллекция футболок, посвященная его 50-й победе на ринге, доступна в продаже. В будущем марка представит еще несколько коллекций одежды, разработанных вместе с боксером.

Фото: пресс-служба Philipp Plein

Поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором состоялся 26 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом. После боя Мэйуэзер объявил о завершении карьеры.

Материалы по теме Всю дурь выбил Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века

На ринг боксер вышел в фирменном халате и шортах, сшитых на заказ.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Под этой маркой продается мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары.

