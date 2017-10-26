Ценности
 

Dior анонсировал выпуск велосипеда

Перейти в «Мою Ленту»

Креативный директор модного дома Dior опубликовал в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию велосипеда с логотипом компании, прокомментировав снимок словом «Скоро».

Средство передвижения стоит на фоне камина. Диски, цепь и рамы черного цвета, отмеченные логотипом Dior, сам велосипед металлический. Его стоимость не сообщается. На дату его выхода могут намекать хештеги, один из которых #Hardior, означающий название осенне-зимней коллекции модного дома.

COMING SOON @DIORHOMME #HARDIOR #diorhomme #krisdior #krisvanassche #kris_van_assche #bmx

A post shared by @kris_van_assche on

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.

Летом 2016 года сообщалось, что итальянское дизайн-бюро La Strana Officina представило люксовую модель велосипеда Cellini Uomo, при производстве которого использовано золото 999 пробы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Skoda предложила пересесть на ретро-велосипеды
Bugatti обеспечит автовладельцев велосипедами
Итальянцы создали велосипед с золотыми педалями
Последние новости
Побегу разворовавшей Российскую федерацию баскетбола Аникеевой дали объяснение
Найдена самая древняя жертва цунами
В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400 у России
Российский вертолет исчез возле Шпицбергена
Названы самые ужасающие дети в книгах
IKEA взбесила женщин рекламой про бойфренда
В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи
Ценности
Ценности00:0625 октября
Парка и джемпер Quiksilver

«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»

Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
15:33Сегодня

Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом

15:12Сегодня

40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов

13:35Сегодня

Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей

Ценности00:0711 октября

«Я бью татуировки своему отцу»

Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
12:48Сегодня

Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом

12:14Сегодня

Китайцы показали 780-сильный гиперкар за 2,7 миллиона долларов

13:56Сегодня

Похожую на автомобильный коврик юбку Balenciaga за 2000 евро высмеяли в сети

Ценности00:0324 октября

Темная сладость

Искушение и соблазн, от которого не могут отказаться ни мужчины, ни женщины
10:06Сегодня

Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов

12:08Сегодня

Миллениалы и китайцы заставили модные дома выпускать кроссовки

05:24Сегодня

В Санкт-Петербурге изобрели инновационную разделочную доску на кофейной гуще

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Омский Минздрав оштрафовал спасшую пациенту жизнь медсестру
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Одноклассник найденного в туалете заколотого школьника признался в его убийстве
Поклонская пристыдила Чайку и вспомнила фильм Навального
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Российский вертолет исчез возле Шпицбергена
В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400 у России
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Американец месяц жил с разлагающимся и смердящим трупом тети
Все материалы
Бывший СССР
Отъем с переворотом
В Молдавии лишают власти «пророссийского» президента
Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука
В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи
Выданный Турции лидер крымско-татарского меджлиса пообещал вернуться в Крым
Появилось видео подрыва Мосийчука
Опубликовано видео с места покушения на Мосийчука
Соратник Яроша анонсировал обстрел Крыма украинскими ракетами
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Украина раскрыла объем помощи от МВФ в обмен на реформы
«Калашников» пообещал журналистам скидку на травматическое оружие
Назван богатейший монарх Европы
Саудовцы решили поддержать договор ОПЕК+ после заявлений России
«Аэрофлот» 29 октября перейдет на зимнее расписание полетов
Компания Игоря Чайки ввела в эксплуатацию новый завод
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Бизнесмен Джабраилов признался в стрельбе в отеле рядом с Кремлем
В Москве налетчики в масках избили мужчину и забрали 13 миллионов рублей
У убитого в СИЗО чиновника «Роскосмоса» требовали миллионы рублей перед смертью
Комбата части в Чечне задержали после расстрела четверых бойцов
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Названы причины нежелания женщин заниматься сексом
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
Раскрыта неожиданная опасность худобы
Россия испытала спутник-убийцу
Все материалы
Спорт
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Квята выгнали с автодрома после Гран-при США
В сеть слили фото официального мяча ЧМ-2018
Породивший мем «вандефульно» тренер уволился из «Арарата»
Украинский тренер нокаутировал судью во время матча
Хитрый баскетболист подслушал тренера соперника в тайм-ауте
Недовольный решением арбитра спортивный директор показал судье повтор с телефона
Все материалы
Культура
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Уилл Смит возьмет в напарники полицейского-орка в боевике «Яркость»
Названы самые ужасающие дети в книгах
Полиция пришла с обыском в театр Джигарханяна
Директора молодежного театра Апфельбаум задержали по делу Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
СК определился с версией нападения на журналистку «Эха Москвы»
Крупные российские СМИ поведали миру о пожирающих от голода крыс москвичах
Попробовавшую самые острые чипсы в мире ведущую стошнило в прямом эфире
В сети перепугались из-за горящего холма с заставки Windows XP
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом
Китайцы показали 780-сильный гиперкар за 2,7 миллиона долларов
Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Десять альпинистов погибли в Монголии
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Обезьяна стащила телефон у любительницы селфи
Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Все материалы
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Машины, от которых все хотят избавиться
Какие автомобили британцы чаще всего сдают в утиль
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
Представлен самый чувствительный робот. И это не WALL-E
Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
Концептуальный мотоцикл Yamaha научили узнавать владельца
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы