Skoda предложила пересесть на ретро-велосипеды

В модельном раду у чешкой автомобильной компании Skoda появились несколько ретро-велосипедов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

Рама модели Voiturette и City окрашены в черный, седло и ручки выполнены в коричневом цвете, а шины — в бежевом. Тормоза Shimano и 7-скоростная трансмиссия, по словам представителей марки, обеспечивают безопасность и надежность. Для ежедневных поездок инженеры разработали складывающуюся модель Stretchgo. Велосипед весит всего 12,5 килограмма.

Кроме того, в линейке представлены электрические модели: eBike и eBike Lady c двигателями мощностью в 250 Ватт. Рамы велосипедов выполнены из алюминия и окрашены в черный и белый цвета. Сами велосипеды, включая привод, весят 17,4 килограмма, а батарея — 2,7 килограмма.

Еще одна модель — шоссейный велосипед Road Elite. Она стала самой легкой в линейке и весит всего 7,9 килограмма.