Чешская компания Skoda установила рекорд продаж в мае 2017 года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки.

Наиболее высокий рост марка продемонстрировала на рынках Европы и Индии. Общие продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,4 процента — до 99 тысяч автомобилей.

«Несмотря на непростые условия на некоторых рынках, в мае мы смогли реализовать больше автомобилей, чем когда-либо в этом месяце за всю нашу историю», — сказал член Совета директоров Skoda, ответственный за продажи и маркетинг, Вернер Айхорн. Он добавил, что выход кроссовера Kodiaq на рынок прошел успешно. «Это первая веха в рамках кампании по расширению модельного ряда марки в сегменте SUV, и мы рады, что покупатели очень тепло приняли этот автомобиль», — подчеркнул он.

Kodiaq оборудован системой предупреждения Driver Alert, которая распознает признаки усталости водителя и предлагает сделать остановку. Если существует опасность, что водитель не в состоянии справиться с управлением, система может полностью остановить автомобиль.