Skoda показала «внутренности» своего электрокара

Чешская марка Skoda показала, как выглядит салон первого в истории компании электрического кроссовера — Vision E. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Дизайнеры сделали интерьер машины светлым и воздушным, в салоне разместили четыре вращающихся кресла. Помимо классического экрана на приборной панели, на который выводится основная информация о поездке, в автомобиле предусмотрены отдельные дисплеи для каждого из пассажиров.

Изображение: пресс-служба Skoda

В каждой двери имеется отсек для хранения мобильного телефона с функцией индуктивной беспроводной зарядки. Персональные настройки, данные и информация со смартфона каждого пассажира могут выводиться на его индивидуальный дисплей. Атмосферная подсветка салона, которую обеспечивают светодиоды в дверях и под передней панелью, имеет десять цветов на выбор.

Официальная премьера кроссовера состоится на автосалоне в Шанхае, который пройдет в середине апреля.